Notizie Fiorentina, Frey sta con Commisso: “Gli mettono i bastoni tra le ruote”

Commisso contro la Juventus: in attesa dell’esito del ricorso dei dirigenti della Fiorentina, puniti per aver proferito frasi ingiuriosi ai danni dell’arbitro, non si spegne il fuoco della polemiche, con le parole di Sebastian Frey.

Ultime Fiorentina, Frey contro la Juventus

Il portiere ex viola ed Inter è intervenuto ai microfoni di interdipendenza.net, scendendo in campo al fianco del presidente del club gigliato: “Le sue parole sono molto forti, ma le capisco. Parliamo dello sfogo di un presidente che si è sentito colpito dopo i fatti di Juventus-Fiorentina“. Ed in effetti la moviola ha avuto parecchio lavoro all’indomani del big match: dal rigore su Bentancur, passando per la gestione delle ammonizioni. Così l’ex portiere prosegue, rincarando la dose: “Gli errori capitano, ma spesso favoriscono le stesse squadre. Come dice Commisso, la Juventus è già forte“.

Il j’accuse di Frey

Alle parole del presidente della Fiorentina sono arrivate in replica anche quelle del presidente dell’AIA Nicchi. Anche su questo passaggio si è soffermato Frey: “Comprendo le complessità degli arbitri in questo periodo, ma vedo anche che un presidente sta mettendo tanti capitali per rialzare le sorti di un club italiano importante, e nel frattempo gli vengono messi i bastoni tra le ruote. Commisso sta adottando una linea di comportamento forte, credo che tra un po’ di giorni la situazione tornerà nella norma e si potrà parlare con altri toni“.