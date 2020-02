Notizie Brescia: Diego Lopez è il nuovo allenatore (UFFICIALE)

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Notizie Brescia, è ufficiale l’arrivo di Diego Lopez: subentra ad Eugenio Corini

Notizie Brescia – Diego Lopez | E’ ufficiale l’arrivo di Diego Lopez al Brescia. E’ arrivato il comunicato ufficiale, direttamente dal sito del club lombardo, dopo l’esonero di Eugenio Corini arrivato nel corso della mattinata. Il nuovo allenatore del Brescia sarà Diego Lopez, tecnico che ha già allenato in Serie A con la ‘divisa’ del Cagliari.

Eugenio Corini fu già esonerato nella prima parte di stagione, con il patron Cellino che andrò a sostituirlo con il tecnico Fabio Grosso. Dopo poche giornate ci fu il ripensamento da parte dello stesso presidente, che ritornò dritto su Corini. Quest’ultimo non ha convinto nei risultati ed è per questo che è arrivata la scelta al margine dell’ultima sconfitta rimediata in campionato contro il Bologna. Il tecnico è già a Brescia e dirigerà il primo allenamento delle ‘Rondinelle’ nella giornata di domani.

News Brescia, il comunicato ufficiale su Diego Lopez

“Il Brescia Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Diego López. Questo pomeriggio alle ore 14.30 presso il centro sportivo del Brescia Calcio a Torbole Casaglia, Mister López prenderà il primo contatto con la squadra mentre domani, alle ore 14, si terrà il primo allenamento ufficiale del nuovo tecnico con il suo staff al completo”.