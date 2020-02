Juventus, Bonucci: “Al Milan ho capito cos’è la Juve per me. Sarò allenatore”

News Juventus: Bonucci si confessa ai microfoni di JTV

News Juventus – Bonucci | Ha parlato ai microfoni di JTV, il difensore bianconero Leonardo Bonucci, tornato ormai da un po’ ad essere un pilastro della difesa della Juve. Nel corso della prima parte di stagione ha ritrovato la fascia di capitano, sostituendo in quel ruolo, Giorgio Chiellini: “La fascia la vediamo come un simbolo, all’interno del nostro gruppo abbiamo giocatori di grande spessore e carattere. Aiuti il gruppo quando vivi confronti giorno dopo giorno, soprattutto se lo fai con uomini dalla leadership importante. La fascia tornerà al braccio di Giorgio non appena rientrerà, è giusto così. Lo aspettiamo, ci è mancato. Io ho solo traghettato la squadra. Imparo, mentre attendo che il ‘vecchietto’ possa smettere”.

Sui rimpianti della sua carriera: “Ho un rimpianto, non riguarda la Juventus. E’ l’Europeo del 2016, per il secondo rigore contro la Germania. Avevo fatto il rigore del pareggio in partita, per me era il primo in carriera tirato durante una partita. In quei momenti pensi: e ora come lo tiro? Faccio il cucchiaio? No, ero perso nell’indecisione. Ti prepari, ci provi, ma io mi preparo in diversi modi. Poi arriva e ti crei un loop, può andare male. Quello è un rimpianto che non sarà facile togliersi. Penso all’Europeo 2020, ma non è facile. Con la Juve il rimpianto c’è, ma abbiamo diversi anni davanti. A Berlino giocammo dieci minuti in cui, dopo il gol di Alvaro – Morata, ndr – potevamo portarci in vantaggio. Ti sbilanci, concedi, e quei campioni ti fanno male. Abbiamo davanti ancora anni, crediamo nei sogni”.

Le parole di Bonucci sul suo passaggio dalla Juventus al Milan e poi ancora in bianconero

“C’è ancora oggi chi scherza sulla cosa, chi fa battute o chi me lo rinfaccia. Ci sta, è una conseguenza delle scelte. Non mi sono mai tirato indietro a confronti, a scherzarci anche su queste cose. Nell’anno al Milan sono migliorato come uomo e mi ha fatto capire che la Juventus è unica proprio. Vivere nella Juve è la mia tazza di te”.

Sul futuro: “Mi vedo come allenatore. E’ un mio desiderio, una mia volontà. Non sarà facile già esserlo, diventarlo di un certo livello poi, è ancora un’altra storia”.