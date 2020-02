Napoli, Di Lorenzo: “Felice del mio rendimento ma devo continuare per il bene mio e della mia squadra”

Napoli, Di Lorenzo agli Italian Sport Award | Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli e della Nazionale Italiana, è stato premiato agli Italian Sport Awards, il premio per i migliori calciatori della scorsa stagione. Il difensore classe ’93 è alla sua prima esperienza in un grande club e nell’Italia di Roberto Mancini dopo la “gavetta” in club minori.

Napoli, Di Lorenzo vince gli Italian Sport Award

Sul palo degli Italian Sport Award ha rilasciato anche delle dichiarazioni circa il suo rendimento e gli obiettivi personali e di squadra.

“Premio importante, una bella soddisfazione riceverlo dopo il primo anno di Serie A. Il ringraziamento va a tutti, anche alla mia ex squadra e ai miei ex compagni. E’ anche grazie a loro se è arrivata la chiamata del Napoli. Sono contento di quanto sto facendo ma so che non devo fermarmi. Posso dire che questo è l’anno della mia consacrazione in una squadra del livello del Napoli ma devo continuare a lavorare e a crescere, per il bene mio e del Napoli“.

Di Lorenzo, i numeri stagionali

Giovanni Di Lorenzo si è imposto subito come perno principale della fase difensiva del Napoli. Il terzino proveniente dall’Empoli ha incantato Carlo Ancelotti dai primi giorni di ritiro a Dimaro e anche Gennaro Gattuso quando è subentrato all’ex allenatore del Milan. Di Lorenzo è stato impiegato sia da terzino destro che da terzino sinistro e nelle ultime uscite, causa infortunio di Kalidou Koulibaly è stato utilizzato anche da difensore centrale al fianco di Kostas Manolas. Le sue prestazioni sono state di alto rendimento e i numeri lo confermano. Ha disputato 29 gare stagionali con il Napoli, mettendo a segno una rete (contro la Juventus) e fornendo 5 assist vincenti ai suoi compagni. Rendimento che certamente lo porterà ad essere protagonista a Euro 2020.