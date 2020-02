Mercato Juventus, Pogba più vicino: lo United allenta la presa

Mercato Juventus: Pogba si avvicina, ora colpo possibile

Mercato Juventus Pogba | La Juventus continua con il mercato, e lo fa pensando in grande, quando magari in estate ci sarà la possibilità di portare a termine qualche altro colpo importante. Il sogno più grande resta sempre Pogba, suggestione enorme sia per la dirigenza che per i tifosi. Il centrocampista francese costa tantissimo, e nonostante le avance ripetute negli scorsi mesi, l’ostacolo più grande è sempre stato rappresentato dal muro eretto dal Manchester United.

Il club inglese ha cercato in tutti i modi di blindare il suo gioiello, ma a quanto pare lo scenario è cambiato: stando a quanto riportato dal Daily Mirror, sembra che i Red Devils si siano quasi rassegnati sulla partenza di Pogba. Ecco che in estate può avvenire la cessione, con la Vecchia Signora che resta in prima linea.

Notizie Juventus: Pogba, pericolo Real Madrid

Pogba si avvicina sempre di più al suo addio allo United, e la Juventus si dice fiduciosa per quanto riguarda un suo possibile ritorno. Un’operazione comunque non semplice, anche perchè da tenere in considerazione ci sarà sempre la spietata concorrenza del Real Madrid. I Blancos puntano forte sul francese, la sfida si rinnoverà ancora una volta.