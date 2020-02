Lazio-Verona 0-0: palo di Luis Alberto al 45′ – LIVE

Lazio e Verona: di fronte due squadra che fanno dell’intensità una delle proprie armi preferite. Le occasioni nel primo tempo non sono mancate, ma il risultato è ancora sullo 0-0.

Qualche cambio obbligato per i due allenatori a causa di infortuni o squalifiche (si giustificano così le assenze di Correa ed Amrabat), ma sostanzialmente arrivano le formazioni tipo a sfidarsi questa sera all’Olimpico. Come ci si aspettava, il Verona non si limita a contenere le folate e avversarie e si propone anche in avanti con delle ottime trame: il primo squillo è proprio per gli ospiti e serve un superbo Strakosha per deviare il tentativo da distanza ravvicinata di Pessina. Col passare dei minuti tuttavia la Lazio conquista campo e verso il finale della prima frazione sfiora per 2 volte il vantaggio, sempre con Luis Alberto: prima il suo tiro a giro, al 37′, viene deviato da Silvestri quando sembrava diretto all’incrocio, e poi, al 45′, colpisce il palo a portiere ormai battuto.

Il tabellino di Lazio-Verona

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Günter; Lazovic, Veloso, Pessina, Faraoni; Zaccagni, Borini; Verre. All. Juric

Gol: –

Ammoniti: Kumbulla (V), Milinkovic-Savic (L)