Lazio-Verona: Leiva, Zaccagni e Silverstri nel prepartita DAZN

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio–Verona sono intervenuti il centrocampista biancoceleste ed i due calciatori gialloblu in diretta a DAZN.

Il prepartita di Lazio-Verona

Sarà una sfida tra due delle formazioni più in forma di tutto il campionato: Lazio-Verona sta per cominciare e promette faville. In caso di vittoria, i biancocelesti arriverebbero al 2° posti a 2 punti dalla Juventus capolista, mentre gli scaligeri coi 3 punti agguanterebbero l’Europa League: al di là di ogni pronostico, è una sfida d’alta classifica.

Lucas Leiva

“Ci aspettiamo una partita difficile, il Verona è forte, con grandi giocatori, giocano a grande intensità, siamo a casa, speriamo di sfruttare il momento“.

Mattia Zaccagni

“Il mio ruolo? Dipende dalle squadre che affrontiamo, a volte sono un po’ più esterno, altre in mezzo al campo, dipende dal mister“.

Marco Silverstri

“Proviamo a non commettere errori questa sera, vediamo come va. Se andassimo in Europa League, mi farei i capelli gialloblu“.