Lazio-Verona, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Juric

Stanno per essere annunciate le formazioni ufficiali del recupero di Serie A tra Lazio e Verona: intanto diamo un’occhiata alle possibili scelte di Inzaghi e Juric.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Verona

Una partita tra due squadre in forma, che fanno dell’intensità una caratteristica comune pur con le dovute differenze soprattutto sul piano del baricentro e la distanza tra i reparti. Se la Lazio si gioca il 2° posto e quindi, ormai non più incredibilmente, una fetta di scudetto, il Verona vuole continuare a stupire. Inzaghi deve fare a meno di Cataldi e Correa, mentre potrà fare affidamento su Immobile, Milinkovic e Luis Alberto, con Caicedo a sostenere il capocannoniere. Squalificato Amrabat, salgono le quotazioni di Borini per partire dal primo minuto.

Lazio (3-5-2): Strakosha, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Verona (3-4-2-1) in aggiornamento: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Lazovic, Veloso, Pessina, Faraoni; Zaccagni, Borini; Verre.