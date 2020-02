Lazio-Verona, Juric: “Sono felice, potevamo anche vincere”

Tweet on Twitter

Marko Juric, tecnico del Verona, è intervenuto ai microfoi di DAZN nel postpartita della gara pareggiata contro la Lazio, cha ha il sapore di una vittoria.

Le parole di Juric a DAZN

Un pareggio contro la Lazio che sa di vittoria per gli scaligeri, come svelato dal tecnico davanti ai media dopo il triplice fischio: “Oggi ci stava anche vincere, abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, una prestazione che mi riempie di orgoglio sicuramente. Le ultime partite le stiamo giocando senza attaccanti di ruolo, sta funzionando così, sfruttiamo le caratteristiche dei giocatori che ho. Poche volte da allenatore ho fatto una partita così, pensavo se i miei ce la facessero a reggere, a non farsi schiacciare, abbiamo giocato una delle migliori partite a livello agonistico, si dorme bene. L’importante è creare, Strakosha è stato bravo, speriamo di ripartire presto con tanti gol“.