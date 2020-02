Lazio-Verona, Inzaghi: “Un attaccante servirebbe, l’avevamo preso…”

Tweet on Twitter

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio a reti bianche contro il Verona.

Inzaghi a Dazn dopo Lazio-Verona

Un pareggio contro il Verona che lascia un po’ di amaro, ma Inzaghi la prende con filosofia nel postpartita: “Ho fatto i complimenti alla squadra, siamo stati bravissimi, abbiamo organizzato una grande gara in pochi giorni, abbiamo fatto 27 tiri, abbiamo meritato di vincere. Ho preferito Parolo come ultimo cambio perché partite così poi rischi anche di perderle, mi ricordo quanto successo col Genoa poco tempo fa. Ho cambiato i 2 quinti, hanno speso tanto anche 2 giorni fa, Lulic stava facendo benissimo ma si sta sacrificando tantissimo, Marusic e Jony mi hanno dato segnali positivi, nonostante lo 0-0 penso che la nostra gente si sia divertita. Il Verona è un’ottima squadra, abbiamo preso 2 pali, ma obiettivamente non posso chiedere ai ragazzi di più, gli ho fatto anzi i complimenti“.

Sul mercato ed Eriksson

“Un attaccante con caratteristiche diverse? Lo abbiamo individuato, non siamo riusciti a prenderlo, non dimentichiamo che mancava Correa, ma sono qui a commentare un’ottima prova. Ai ragazzi farò vedere tante cose interessanti di questa gara, gli avversari ci hanno messo contro tanta fisicità. I 17 risultati utili consecutivi fanno piacere, il record di Eriksson l’abbiamo fatto nell’anno dello scudetto, speriamo di andare avanti, ma non guardiamo solo a risultato, i ragazzi hanno dato tutto“.