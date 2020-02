Lazio-Verona 0-0: Silvestri ed i pali bloccano i biancocelesti (HIGHLIGHTS)

Tweet on Twitter

Lazio e Verona si affrontano all’Olimpico giocandosi tantissimo per la classifica: come spesso succede in questi casi, viene fuori un pareggio a reti inviolate.

La sintesi video di Lazio-Verona

Un miracolo di Strakosha al 16′ è la prima foto di questa gara, che consegna agli annali un Verona comunque mai remissivo, anche quando è stato messo sotto dall’avversario più forte sulla carta. Luis Alberto prima impegna Silvestri con una splendida conclusione e poi colpisce anche due pali: uno al 45′ e l’altro al 64′, in entrambi i casi a portiere battuto. Ad un certo punto diventa una sfida tra lo spagnolo ed il portiere scaligero, vinta ancora una volta da quest’ultimo, anche contro una conclusione potentissima del trequartista a 90′ ormai passato.

LA SINTESI ED IL TABELLINO DI LAZIO-VERONA