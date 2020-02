Lazio, Correa vicino al rientro | Questa sera la Lazio sarà impegnata nel recupero della 17esima giornata di Serie A. Una vittoria dei biancocelesti contro il Verona, li lancerebbe di diritto nella corsa Scudetto con Inter e Juventus perché si porterebbe a -2 dalla capolista bianconera. L’ottimo lavoro e la coralità della squadra di Simone Inzaghi, nelle ultime settimane, ha dovuto anche fare i conti con i guai muscolari di Joaquin Correa, perno delle azioni offensive dei biancocelesti. L’attaccante argentino, però, va verso il rientro e già domenica potrebbe scendere in campo.

Correa, in campo con il Parma

Joaquin Correa ha completamente smaltito il guaio muscolare che si è protratto per varie settimane. Il problema al polpaccio non ha fatto evidenziare delle lesioni a livello strumentale e quindi il “Tucu” ha recuperato a pieno regime. Inzaghi, però, non lo rischierà nalla gara di questa sera contro il Verona ma è pronto a convocarlo per la sfida al Parma di domenica prossima. La Lazio potrà, dunque, servirsi della verve offensiva di Joaquin Correa per continuare a sognare lo Scudetto.

Lazio, i numeri di Correa

Inzaghi non vede l’ora di tornare a poter disporre dell’eclettico attaccante ex Siviglia che so è dimostrato fondamentale nelle prima parte di stagione. Ha, infatti, disputato 23 gare in questa stagione e ha messo a segno 7 reti e fornito 4 assist ai compagni. Il lavoro del Tucu tornerà estremamente utile a Immobile&Co. che fanno della velocità d’esecuzione la propria arma migliore.