Calciomercato Parma: Piatek è stato ad un passo dai crociati

Calciomercato Parma, Piatek poteva essere dei crociati: lo rivela il ds Faggiano

Calciomercato Parma – Piatek | L’ex centravanti del Milan è stato ad un passo dai crociati. Stava cercando una sistemazione Kryzstof Piatek, trovata poi in Bundesliga e con la maglia dell’Herta Berlino. Ha ritrovato la titolarità in Germania e nella fattispecie, anche il gol. In Coppa tedesca ha trovato anche la rete con la maglia del suo nuovo club, andando a ‘sparare’ assieme ai suoi nuovi tifosi che già intonano i primi cori per lui. Oggi ha parlato un ds che in Serie A è stato vicinissimo all’accordo con il polacco e si tratta di Daniele Faggiano, che ha svelato un retroscena interessante di calciomercato nel giorno della presentazione di Caprari: “Cercavamo un attaccante per i problemi legati ad Inglese, sapevamo di Piatek in uscita. Potevamo arrivarci, è stata un’idea, ma avremmo sforato il nostro budget disponibile per il mercato”

Ultime Parma, Piatek poteva continuare in Serie A. Milan e l’Italia lontani dal suo futuro

Ha ritrovato il gol e punta a rialzare la testa, il centravanti polacco Kryzstof Piatek. Non ha usato parole ‘carine’ nei confronti della sua ex squadra, il suo trattamento non è stato digerito e nei giorni scorsi ha parlato proprio della sua vecchia squadra: “Lì sono abituati a cambiare squadra ogni anno, ora sto bene a Berlino. Puntano su di me”. Destino di Piatek che poteva essere ancora in Serie A, con il Parma che poteva regalargli una maglia da titolare indiscusso proprio ai crociati.