Calciomercato Parma: Gervinho via, Faggiano lo vende in Russia

Calciomercato Parma Gervinho | Le ultime notizie per quanto riguarda Gervinho non sono confortanti. L’attaccante ivoriano è diventato un caso nel club emiliano. Dopo ‘essere sparito una settimana’ dagli allenamenti e altro per trattare e spingere con una cessione all’Al Sadd, il calciatore è stato messo ai margini della società. L’ultimo giorno, nei minuti finali, il Parma e il club del Qatar hanno provato a chiudere l’affare. Tutto ok per quanto riguarda da Parma, mentre l’Al Sadd non è riuscito di 2 minuti a rispettare l’orario della chiusura del calciomercato, tant da ricevere il ‘no’ della federazione del Qatar per il trasferimento. Un caso scoppiato e destinato a non concludersi per il meglio. La società non è rimasta felice del comportamento del calciatore e l’ha annunciato più volte in tv con allenatore e dirigenti. Infatti, per il momento, Gervinho è fuori rosa ufficialmente e ora il direttore sportivo Faggiano proverà a venderlo in Russia.

Ultime Parma, Gervinho fuori rosa: comunicato del club e ora la cessione

Intanto, il Parma ha fatto un comunicato riguardo proprio la decisione sul calciatore. A Roberto D’Aversa è stato rinforzato quel reparto con l’arrivo di Caprari, calciatore su cui la società ha investito soprattutto per la prossima stagione. Da considerare anche il fatto che ad oggi ci sono stati gli infortuni di Inglese (fino a fine stagione) e Karamoh (appena tornato). Il ds Faggiano è ormai a lavoro, Gervinho è fuori rosa e si punta alla cessione. Come riporta La Gazzetta dello Sport sta provando infatti a cederlo in Russia, dove il mercato chiuderà il 21 febbraio.