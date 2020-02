Calciomercato Napoli: c’è fiducia per il rinnovo di Mertens, alzata l’offerta

Calciomercato Napoli: c’è fiducia per il rinnovo di Mertens

Ultimissime calcio mercato Napoli – Dries Mertens, attaccante del Napoli, è libero di firmare per qualsiasi club per la prossima stagione già in questi giorni. Con un contratto in scadnza a giugno 2020, il calciatore, per legge, può già ora firmare un contratto con un nuovo club che partirà poi dal prossimo 1 luglio. Nella stessa situazione si trova il suo amico e compagno di squadra José Maria Callejon, ma per lo spagnolo il discorso rinnovo è completamente chiuso. Diversa la situazione di Dries Mertens. L’attaccante belga ha tantissima voglia di restare ancora a Napoli e chiudere qui la carriera, ma si aspetta un riconoscimento da parte della società per gli ultimi anni ad alti livelli e la gran fiducia sempre mostrata. Per il prolungamento del contratto si tratta, ma la situazione sembra essere leggermente cambiata rispetto a prima.

Calcio mercato Napoli: rinnovo Mertens, alzata l’offerta

Per Mertens qualche settimana fa sembrava addio da Napoli, ma ora qualcosa potrebbe cambiare. Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli continua a trattare con il calciatore, offrendo un biennale di circa 4 milioni di euro. Mertens (33 anni il prossimo 6 maggio) sperava in un triennale, ma ha già accettato dopo un po’ di tempo le condizioni della società. La distanza ora resta quella economica: il belga spinge per un ingaggio di poco oltre 5 milioni più un bonus alla firma con la stessa cifra. Alzata l’offerta a 4.2 mln da parte del Napoli, ci saranno nuovi contatti nelle prossime settimane. Intanto su di lui resta il forte interesse di Monaco, Inter e Chelsea.