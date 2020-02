Calciomercato Milan, Under obiettivo concreto: affondo in estate

Calciomercato Milan: colpo Under per l’estate

Calcio Mercato Milan Under | Il Milan continua le sue strategia di mercato, e pensa all’estate, quando con molte probabilità ci saranno altri colpi importanti in entrata. Questa sessione invernale è terminata con qualche rimpianto, ma anche con diverse soddisfazioni (ritorno Ibra). Tra i rimpianti c’è sicuramente quello di non aver sostituito Suso nella maniera più adeguata, magari con un giocatore pronto alla Serie A e capace di dare quel guizzo in più alla manovra.

Nel mirino c’era e c’è tuttora Under, esterno turco della Roma, che fin qui è stato protagonista di una stagione abbastanza altalenante. Piano piano il giocatore si sta ambientando nel gioco di Fonseca, e i giallorossi potrebbero blindarlo ulteriormente. Già qualche settimana fa si era parlato di un affare con il Milan, ma alla fine Suso è partito verso Siviglia, e Under è rimasto a Roma. Ora però potrebbe essere concreto il ritorno di fiamma, così come un assalto in estate. Questo quanto riportato da Sky.

Milan-Under: l’ostacolo della trattativa

Under è sempre più nei piani della Roma, ma intanto il Milan continua ad insistere. Insomma il futuro del giocatore turco è attualmente in bilico, anche se ad oggi la permanenza nella Capitale sembra essere l’opzione più fattibile. Il motivo? Fonseca lo vuole con sè, è importante per la squadra e può ancora crescere molto.