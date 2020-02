Calciomercato Milan, Donnarumma corteggiato da due club: prezzo fissato

Calciomercato Milan: fissato il prezzo per Donnarumma

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Una stagione piuttosto altalenante per il Milan, che fin qui ha trovato poche certezze in mezzo al campo. Una di queste sicuramente Gigio Donnarumma, portiere che sta diventando sempre più importante partita dopo partita. Il gioiellino rossonero è stato uno dei più positivi in questa prima parte di campionato, ed è normale che le sue prestazioni abbiamo suscitato l’interesse da parte di diverse big.

Il Diavolo ovviamente sa bene di questa situazione, ed è costretta a correre ai ripari. L’accordo per il rinnovo sarà molto complicato da raggiungere, e intanto si pensa a fissare un prezzo piuttosto alto: 50 milioni di euro, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Donnarumma: Juventus e Real Madrid in agguato

La cifra per prendere Donnarumma è abbastanza alta, ma non così tanto se si pensa alle due concorrenti principali per il giocatore: Juventus e Real Madrid. I due club sono delle superpotenze economiche, e la sensazione è che il Milan dovrà fare uno sforzo in più se vuole blindare il talento italiano dagli assalti estivi. Per ora i bianconeri restano vigili alla finestra, Zidane e dirigenza ci pensano e studiano le prossime mosse. Il tempo scorre, l’estate sembra lontana, ma non lo è abbastanza.