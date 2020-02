Calciomercato Milan, ecco perché non è arrivato Bernardeschi | Il Milan, per il mercato di gennaio concluso da qualche giorno, ha cercato in tutti i modi di arrivare ad un esterno eclettico, capace di giocare anche dietro le punte. Data per certa la partenza di Suso, il Milan ha cercato di liberarsi anche degli altri esuberi. Ce l’ha fatta con Piatek, finito all’Hertha Berlino per 28 milioni di euro ma non per Lucas Paquetà, finito ai margini della rosa fino al mese scorso. Per il brasiliano si è cercata una soluzione italiana e il Milan ha provato ad imbastire una trattativa con la Juventus per arrivare a Federico Bernardeschi. L’affare sembrava possibile ma negli ultimi giorni di mercato è saltato.

Calciomercato Milan: Paquetà-Bernardeschi saltato – I motivi

La trattativa sembrava andare avanti a gonfie vele ma qualcosa, negli ultimi giorni è andato storto. Stando a quanto si legge su Goal.com, entrambe le squadre erano intenzionate a portare a termine lo scambio. La condizione principale era che l’affare fosse subordinato ad altre operazioni imbastite dai bianconeri. La questione economica, ovviamente, l’ha fatta da padrone fino a fine gennaio, quando poi è definitivamente tramontata l’ipotesi del doppio trasferimento. Juventus e Milan non sono riuscite a mettersi d’accordo sulle cifre, non arrivando mai ad offerte concrete e piani di scambio reali.

Milan-Juventus, ora cosa faranno i due calciatori?

Bernardeschi e Paquetà sono rimasti nelle rispettive squadre che ora dovranno cercare la collocazione migliore per entrambi i calciatori. Il Milan lo ha già fatto con Lucas Paquetà che è pienamente rientrato in gruppo e ha già disputato uno spezzone di gara, nell’ultima di campionato, dopo aver chiarito la sua posizione. Non va benissimo, invece, per Federico Bernardeschi, non preso in considerazione troppo spesso da Maurizio Sarri per l’esubero di attaccanti in rosa.