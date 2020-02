Calciomercato Milan, ceduto Abanda al Neuchatel (UFFICIALE)

Leroy Abanda lascia il Milan per il momento: l’esperienza in rossonero per il giovane difensore non è stata esaltante finora, così si tenta l’avventura in prestito nel campionato svizzera.

Calcio mercato Milan, ufficiale il prestito di Abanda

Arrivato l’anno scorso negli ultimi giorni della sessione invernale, fresco di esordio in prima squadra grazie ad Henry, il centrale si è aggregato alla Primavera del Diavolo, con l’obiettivo di sgranchirsi e magari, aiutare il martoriato reparto difensivo della prima squadra. Ed invece in questa stagione sono arrivate soltanto 3 presenze sotto la guida di mister Giunti e così il Milan ha deciso di lasciarlo partire di nuovo in prestito.

Ecco il comunicato del club: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Leroy Abanda Mfomo al Neuchâtel Xamax FCS. Il Club augura a Leroy tutto il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva“.

La scelta del Milan

Classe 2000, il club ha deciso fosse il caso di dargli continuità d’impiego seppur in un campionato meno probante come quello elvetico. D’altronde, se anche quando l’emergenza in difesa del Milan è stata accentuata non è mai arrivata una convocazione per lui, evidentemente la sensazione di Gattuso prima, e Giampaolo e Pioli poi, è stata quella di dover dargli ulteriore tempo per migliorare.