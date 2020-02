Calciomercato Juventus, Sancho colpo possibile: parla il ds del Borussia

Calciomercato Juventus: affare Sancho, le parole di Zorc

Calcio Mercato Juventus Sancho | Caccia ai talenti: questo il modus operandi della Juventus, che non ha mai smesso di tenere sott’occhio Jadon Sancho, stellina del calcio europeo e vero e proprio crack anche in questa prima parte di stagione. L’esterno inglese è preda di mercato di tantissime big europee, e i bianconeri non vogliono essere tagliati fuori dalla corsa al giocatore. Paratici deve muoversi, e intanto dalla Germania arrivano anche le parole del ds del Borussia, Zorc: “Sancho è un giocatore importante ed è fortissimo, la sua costanza mi meraviglia. Per ora nessun club ci ha contattato“.

Parole che in un primo momento possono sembrare sintomo di beffa, dall’altra parte mettono al sicuro i bianconeri, che possono essere abbastanza certi che nessun’altra squadra abbia avanzato offerte o richiese per il giocatore. La strategia comunque non cambierà: continuare con le avance fino in estate, quando magari si andrà all’assalto in maniera concreta. Questo quanto riportato da cm.it.

Juventus-Sancho: si può fare, ma occhio al Liverpool

Sancho è senza dubbio uno dei migliori talenti del calcio europeo, e in queste situazioni la Juventus non è mai totalmente estranea. I bianconeri tenteranno l’assalto, ma dovranno fare attenzione soprattutto al Liverpool, ad ora il club più vicino al giocatore. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.