Calciomercato Juventus, Mbappé il nome per l’estate | La Juventus è pronta ad accendere la prossima finestra di calciomercato, scontrandosi con i colossi del calcio mondiale per accaparrarsi Kylian Mbappé. L’asso francese non è in buoni rapporti con Thomas Tuchel e potrebbe decidere di salutare il PSG a fine stagione. Il Real Madrid segue con interesse la vicenda ma la Juventus resta vigile e fiuta l’affare.

Calciomercato Juventus, Dybala per arrivare a Mbappé

Stando a quanto si legge dal portale calciomercato.it, ci sono possibilità di vedere Kylian Mbappé con la maglia della Juventus. Il contratto di Mbappé è in scadenza nel 2022: il Real Madrid, forte dei rapporti con il PSG sarebbe intenzionato a restare in attesa fino al 2021, fiducioso nel mancato rinnovo, per poi affondare il colpo con una super offerta che il club di Nasser Al-Khelaïfi sarebbe quasi costretto ad accettare. Alla finestra, però, c’è anche la Juventus che ha in mano una carta che potrebbe far vacillare, e non poco, i parigini: Paulo Dybala. Già in estate il club transalpino aveva provato a chiudere con la Juventus per la “Joya“, salvo poi affondare il colpo per Mauro Icardi.

Potrebbero dunque aprirsi scenari clamorosi e molto interessanti anche se al momento il PSG fa sapere di voler blindare Mbappé.

Mbappé-Tuchel, che scintille: aria d’addio?

La situazione di Kylian Mbappé al PSG non è delle più felici. L’asso francese non vive un buon momento con il suo allenatore, Thomas Tuchel. Nell’ultima gara interna, contro il Montpellier, ha reagito molto male alla sostituzione. Ciò ha fatto pensare a gravi dissidi interni e alla voglia di cambiare aria del fuoriclasse francese.