Calciomercato Juventus, Kurzawa o Emerson Palmieri: la richiesta di Sarri per giugno

Calciomercato Juventus, Kurzawa o Emerson Palmieri: Sarri cerca un terzino per la prossima stagione

Calciomercato Juventus – Kurzawa o Emerson Palmieri | La Juve non è riuscita a piazzare un colpo per le corsie di Maurizio Sarri. L’allenatore, spesso, si è trovato costretto ad utilizzare Juan Cuadrado nel ruolo di terzino destro, per sopperire all’emergenza in difesa. C’è da sottolineare che il colombiano ha occupato il posto guadagnandosi una maglia da titolare e può essere considerato il perno principale della formazione del tecnico Sarri. Il problema resta comunque per la corsia mancina, perché De Sciglio non convince più lo stesso allenatore di Figline. La Juventus, stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.it, andrebbe ancora diretta su Kurzawa o Emerson Palmieri per il prossimo calciomercato. L’idea sarebbe sempre quella di inserire nella trattativa il terzino ex Milan, finito ormai ai margini della società.

Notizie Juventus, resta in piedi lo scambio De Sciglio-Kurzawa. Emerson Palmieri sullo sfondo

Il calciatore italiano Emerson Palmieri, ha voglia di ritornare in Italia, chiudendo così la sua esperienza londinese. Quest’inverno è stato tanto seguito dal CFO della Juventus, Fabio Paratici, che però non è riuscito a piazzare il colpo per la corsia mancina di Maurizio Sarri. Lo conosce il tecnico bianconero, che lo utilizzava come perno fondamentale del suo 4-3-3 al Chelsea. Lo scambio con il Paris Saint-Germain per Layvin Kurzava, resta comunque in piedi, perché De Sciglio accetterebbe volentieri l’idea della Ligue 1, unendosi ai campioni del club transalpino. Per giugno si capirà di più, con l’idea del ritorno dal prestito di Luca Pellegrini che resta sempre sullo sfondo.