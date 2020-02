Calciomercato Inter, Milinkovic colpo possibile per l’estate

Calciomercato Inter: Milinkovic, pista caldissima con i nerazzurri

Calcio Mercato Inter Milinkovic | In Serie A non c’è mai pace, soprattutto quando si parla di mercato. Soprattutto poi se ti chiami Inter, e da qualche mese a questa parte hai deciso di alzare di non poco l’asticella. I nerazzurri hanno appena concluso una campagna acquisti di gennaio davvero molto intensa, e l’intenzione sarebbe quella di continuare sulla stessa scia in estate. Ausilio e Marotta hanno altri colpi in canna, ed in particolare qualche profilo già seguito in passato e che ora pare sia tornato di moda.

Ovvio che nella lista ci sia anche Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che sta disputando una buona stagione insieme a tutta la sua squadra. Il serbo viaggia su alti livelli, e dopo le avance degli scorsi mesi, eccolo tornato nel mirino del club meneghino. Stando a quanto riportato da cm.com, un assalto in estate è molto fattibile, per andare a rinforzare un centrocampo già fortissimo e talentuoso come quello dell’Inter.

News Inter: Milinkovic, concorrenza spietata

L’affare Milinkovic è un’ipotesi molto attendibile per l’Inter, che però dovrà fare attenzione all’assalto di una pretendente in particolare: il Manchester United. La squadra inglese si è fatta avanti più volte, e negli scorsi giorni si è mossa concretamente. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.