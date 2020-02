Calciomercato Inter, Lautaro Martinez “vede” il Barcellona | Lautaro Martinez si sta confermando sempre più nella prima stagione da vero protagonista all’Inter. Le sue prestazioni e i suoi gol hanno catturato l’interesse di vari club europei. Tra questi c’è sicuramente il Barcellona che la prossima stagione dovrà cercare di rifondare il reparto offensivo dato lo scarso apporto fisico di Dembele e l’età avanzata di Luis Suarez che in questo momento sta facendo i conti anche con un delicato infortunio.

Inter, il Barcellona fa sul serio per Lautaro

Lionel Messi lo ha consigliato alla dirigenza blaugrana che negli ultimi mesi sta seguendo in modo sempre più interessato gli sviluppi del campione argentino. Eric Abidal, team manager del Barcellona, in un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo, ha parlato del possibile affare con l’Inter.

“Dovremmo decidere insieme a Quique Setién. Lautaro ci piace e come già si sa, la prossima stagione dovremmo ingaggiare un nuovo attaccante, un nuovo numero 9. Al momento non abbiamo i fondi necessari per arrivare a certi calciatori, per questo dobbiamo lavorare d’anticipo, trovare l’accordo con il club e poi provare a convincere i calciatori. Tecnicamente mi piace, c’è dsa considerare l’aspetto economico: se è possibile, l’affare si fa, altrimenti cambio obiettivo. Lo considero uno dei 5-6 attaccanti più forti al mondo“.

Abidal parla anche di Neymar

In estate si è parlato di un suo ritorno al Barcellona ma poi non se n’è fatto più nulla. La prossima estate, dunque, potrebbe essere quella del ritorno vero e proprio di Neymar in blaugrana. Abidal ha parlato anche di questo.

“Dipende dalla pianificazione, dai passaporti, da tante cose. Però avere giocatori di talento come Lautaro, Neymar o altri, sarebbe sempre una cosa positiva per il club. Non sono obiettivi impossibili, lavoreremo per prenderli”.