Calciomercato Inter, Chong obiettivo concreto: parte l’assalto

Calciomercato Inter: Chong, assalto in arrivo

Calcio Mercato Inter Chong | Una sessione invernale davvero molto intensa per le italiane, ed in particolare per l’Inter, che si è letteralmente scatenata in questo mese di gennaio. Gli investimenti sono stati diversi, così come le cessioni, importanti soprattutto in vista dell’estate, quando con ogni probabilità verranno fatte altre operazioni in entrata. I nerazzurri intanto continuano a tenere d’occhio diversi profili interessati, e tra questi c’è Chong, esterno olandese in forza al Manchester United.

Il ragazzo ha già fatto vedere una buona parte del suo talento, e in poco tempo le sue prestazioni hanno suscitato l’interesse di diversi top club. L’Inter lo ha messo nel mirino, e intanto stando a quanto riportato da Tuttosport, sembra che Suning abbia dato l’ok per un eventuale assalto. Una notizia parecchio importante, e che al momento fa balzare il club meneghino in pole su tutti.

Inter-Chong: sarà ancora sfida con la Juventus?

Chong è un obiettivo concreto per l’Inter, che però conosce bene tutte le difficoltà della trattativa. Occhio infatti alla concorrenza per il giocatore, specie quella italiana, con la Juventus in particolare che tiene d’occhio il talentino olandese. La sfida potrebbe rinnovarsi, ma da oggi per i nerazzurri c’è un alleato in più: Suning.