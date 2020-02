Calciomercato Fiorentina: “Non toccatemi Castrovilli, Chiesa via se lui vuole. Con Nedved non parlo”

Ultime notizie Fiorentina – Rocco Commisso non ci sta. Il presidente della Fiorentina racconta al Corriere dello Sport del suo sfogo avuto a fine partita di Juventus-Fiorentina. Tante le polemiche contro la Serie A, gli arbitri e il sistema italiano. Il numero uno viola ha poi anche parlato di calciomercato tra entrata e uscita, di Montella, Chiesa, Castrovilli e dello stadio.

Ultime Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato anche del calciomercato

«Ho investito più di 300 milioni di euro in 7 mesi. Sono uno istintivo: è sempre andata bene così e anche questa volta sarà uguale. Ho i miei sogni, non sono tornato in Italia e nel calcio per stare nella parte destra della classifica. Voglio la parte sinistra. E’ il primo anno, dobbiamo migliorare passo dopo passo, l’anno prossimo sarà un anno diverso. I soldi non sono un problema, sogno il terzo scudetto. Iniziamo a tornare in Europa League.

I paletti del Fair Play Finanziario intervengono sul triennio e vengono calcolati alla luce del fatturato riportato a bilancio. In questo senso, Mediacom è alleato della Fiorentina, ma da solo non basta. Diversamente, tutto quello che io posso destinare alla realizzazione del centro sportivo o di un nuovo stadio non rientra in questa voce.

Lo sfogo non era rivolto alla Juve, mi dispiace se è passato per questo. Si sono ripetuti dei fatti ed io sono intervenuto per difendere gli interessi della mia squadra. Non voglio favori, solo eguaglianza. Dragowski era furibondo. Buffon, Andrea Agnelli e John Elkann dei signori, con Nedved io non devo parlarci. Io non ho mai cacciato nessuno dalle mie aziende e non potete immaginare quanto mia sia costato sollevare dall’incarico Montella.

Chiesa, Castrovilli, Sottil, fino ad arrivare al giovane Dalle Mura. Abbiamo tanti talenti. Voglio fare un in bocca al lupo al nostro Ranieri che si è infortunto. Io spero di tenerli tutti anche l’anno prossimo. Non toccatemi Chiesa, Castrovilli e nessun altro. Se Federico a fine stagione, sarà fortemente intenzionato ad andare via, si potrà accontentare. Ma sempre se i soldi saranno giusti».