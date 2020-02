UFFICIALE – Calciomercato Brescia: esonerato Corini, arriva Diego Lopez

Notizie Brescia, ufficiale l’esonero di Corini

Ultimissima Brescia, Corini esonerato. Come riportato dal comunicato della società, il tecnico è nuovamente stato esonerato (già la seconda volta in stagione). Adesso è ufficiale visto il comunicato stampa diramato sul sito ufficiale. Trovato l’accordo con il sostituto nelle ultime ore. Sarà Diego Lopez. L’ex Cagliari siederà sulla panchina dei lombardi fino al termine della stagione e non solo. I 15 punti e le tante sconfitte non bastano a Corini per restare sulla panchina del Brescia. Il presidente Massimo Cellino, , nonostante la conferma ufficiale di domenica post sconfitta con il Bologna per 2-1, ha deciso poi ad inizio settimana di cambiare ancora. Il Brescia ha trovato l’accordo con Diego Lopez che prenderà il posto di Eugenio Corini alla guida della squadra di Cellino. Il tecnico era già stato sollevato dall’incarico quando la panchina era stata affidata a Grosso per solo tre giornate.

“Brescia Calcio comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

La Società ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati”.

Questo il comunicato stampa del Brescia che ringrazia ancora il proprio tecnico. Intanto, Diego Lopez è già arrivato in Italia. L’allenatore ha già lavora con Cellino, ai tempi del Cagliari sia da giocatore e capitano che da allenatore. E’ proprio al Cagliari che è iniziata la carriera di Diego Lopez, dalla giovanili fino alla prima squadra. Per lui pronto un contratto di 2 anni e mezzo con il Brescia. Oggi la firma, l’annuncio e il primo allenamento che l’allenatore dirigerà alle ore 14:00.