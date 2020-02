Ultime Napoli, Gattuso: problema familiare

Ultimissime calcio Napoli – Ieri, dopo la vittoria di 2-4 del Napoli di Gennaro Gattuso con la Sampdoria di Ranieri, l’allenatore del Napoli è stato disponibile per le interviste di fin gara a causa di un problema familiare. Luigi Riccio, suo vice, ha analizzato la vittoria di Marassi al suo posto. A rivelare del problema è l’edizione odierna de Il Mattino. L’allenatore non è stato presente sia ai microfoni di Sky Sport, sia in mixed zone e in conferenza stampa. Spazio a Riccio nel post gara.

Ultime Napoli, Gattuso choc: malore della sorella, trauma dopo la vittoria con la Samp

Una volta ottenuta la vittoria, il sorriso sul volto di Gattuso. Ma quando è tornato negli spogliatoi, per l’allenatore è arrivata la brutta notizia. Pare che la sorella sia stata colpita da un malore a Gallarate ed è attualmente ricoverata nell’ospedale di Busto Arsizio. Rino non se l’è sentita di parlare avanti le tv e rispondere alle domande dei giornalisti in un momento simile. Ad avvertire il tecnico è stata la moglie Monica, tanto che Rino non ha nemmeno parlato alla squadra. Gattuso ha poi organizzato tutto per raggiungere il prima possibile sua sorella, con il capo della comunicazione Lombardo che ha tranquillizzato l’allenatore. Infatti davanti ai microfoni per rispondere alle domande è andato il suo vice allenatore Gigi Riccio.