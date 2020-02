Tweet on Twitter

Ultime Torino, Longo si libera dal Frosinone: ora si attende l’ufficialità ai granata

Ultime Torino – Longo | Arrivano nuove importanti notizie, direttamente da Torino: stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, Moreno Longo avrebbe firmato assieme al vice, Dario Migliaccio, la risoluzione del contratto che lo legava al Frosinone. Un passo in avanti nella trattativa, che vede l’allenatore più vicino al ritorno a Torino. L’ex giocatore del club piemontese farà rientro ‘a casa’, in mattinata è partito direttamente da Frosinone e raggiungerà Torino nel pomeriggio. Nello stesso pomeriggio ci sarà l’annuncio ufficiale e primo allenamento diretto al Centro Tecnico di Filadelfia.

Notizie Torino, Longo in panchina: addio Mazzarri dopo esattamente due anni

Il futuro del Torino passerà tra le mani di Moreno Longo: l’ex allenatore del Frosinone ha risolto il suo contratto con la sua vecchia squadra e sarebbe diretto verso Torino. Assieme a questo, si attende ora la stessa firma tra Urbano Cairo e Walter Mazzarri, per la risoluzione consensuale di quel contratto che aveva scadenza nella prossima estate. L’addio di Mazzarri è sempre più concreto, si attende solo l’ufficialità. L’avventura del tecnico ex Inter e Napoli è durata precisamente due anni: il suo arrivo a Torino fu nel 2018, il 4 gennaio, subentrando a Sinisa Mihajlovic. In granata, il bilancio delle 88 partite alla guida tecnica, è di 37 vittorie, 24 pareggi e 27 sconfitte.