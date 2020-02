Ultime Milan, Spalletti: “Sono stato contattato dai rossoneri, non dal Napoli”

Ultime Milan | Luciano Spalletti, ex tecnico del Milan, ha parlato a margine del premio Gran Galà del Calcio Italian Sport Awards:

“È stato un anno particolarmente intenso. Nuova panchina? Fosse stato per me non avrei mai smesso. È facile parlare del mio futuro: ho bisogno di un’altra sfida come le ultime. Vengo dallo Zenit, dalla Roma e dall’Inter, situazioni in cui bisognava rimboccarsi le maniche per riuscire ad emergere da situazioni complicate per giocare in Champions League”.

Napoli?

“Penso che abbia scelto bene. Gattuso è un allenatore giovane, emergente, che sta mettendo a posto le cose. Io non sono stato contattato dal Napoli. Sono stato contattato dal Milan, come sapete, ero stato esonerato dall’Inter che ha deciso di pagarmi e farmi stare a casa”.

Rifiuto?

“Ci sono stati dei ragionamenti diversi ed il finale è stato questo qui. Si prende atto delle conclusioni a cui si è arrivati”.

Discorso chiuso?

“Sì, concluso perché loro hanno scelto un altro allenatore esperto. Un tecnico abbastanza giovane rispetto a me”.

Ultime Milan, Spalletti sulla sua ex squadra

Non è mancata una stoccata all’Inter da parte del tecnico: