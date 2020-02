Ultime Brescia, valutazione su Corini: potrebbero esserci delle novità

Ultime Brescia – Corini | Non è abbastanza salda la posizione di Eugenio Corini sulla panchina del Brescia. La situazione del club lombardo è sempre più compromessa, perché le ‘Rodinelle’ non riescono a risalire la complessa posizione che occupano in classifica. L’ultimo posto occupato assieme alla SPAL e i 4 punti che separano il Brescia dal quartultimo posto, potrebbero non convincere più il patron del club, Massimo Cellino. Nonostante le smentite del club, l’edizione odierna di Tuttosport rivela delle news importanti legati alla guida tecnica della società biancoblu: ci potrebbero essere delle importanti novità per la panchina in vista del prossimo match fondamentale in chiave salvezza, contro l’Udinese.

Notizie Brescia, Lopez e Bisoli i candidati: Corini rischia l’esonero

Era arrivata la smentita domenica, dopo la sconfitta contro il Bologna, ma sul fronte Brescia potrebbero arrivare delle novità. I colleghi di Tuttosport lo hanno sottolineato: la situazione legata alla guida tecnica del Brescia potrebbe vedere degli stravolgimenti da qui in avanti. Sarebbero ore di valutazione per Cellino su Eugenio Corini, come già successe nella prima parte di stagione, quando gli subentrò Fabio Grosso. Rischio esonero per l’allenatore, con i primi nomi che sarebbero venuti fuori. In pole ci sarebbe Diego Lopez, ma occhio anche all’idea Bisoli. In questi giorni, in ogni caso, arriverà una scelta definitiva. Possibili novità prima del prossimo match di Serie A.