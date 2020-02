Parma, Gervinho fuori rosa | Si è conclusa la telenovela riguardante il futuro di Gervinho al Parma. L’attaccante ivoriano nell’ultima settimana di calciomercato ha spinto per la cessione all’Al Sadd, in Qatar e non si è presentato agli allenamenti organizzati a Collecchio. D’Aversa non ha ben accettato questa mancanza di rispetto del suo attaccante e ha atteso la fine del calciomercato per prendere provvedimenti. Alla fine sono arrivati e non sono positivi per Gervinho che resterà fuori rosa.

UFFICIALE – Parma, Gervinho fuori rosa

Roberto D’Aversa aveva già espresso il suo disappunto circa il comportamento di Gervinho che aveva mancato di rispetto alla società e a tutti i compagni di squadra. Pochi minuti fa, sul sito ufficiale del club parmense, è apparso un comunicato ufficiale con i provvedimenti nei confronti di Gervinho:

“Il Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Gervinho, a seguito delle ripetute assenze ingiustificate agli allenamenti della scorsa settimana, svolgerà un programma di allenamento individuale agli ordini dello staff tecnico fino a nuova comunicazione”.

Parma, ora il nuovo ciclo

Senza Gervinho, Roberto D’Aversa dovrà cercare i giusti calciatori che gli permetteranno di sviluppare al meglio il suo gioco. Dovendo fare i conti con i lungodegenti Karamoh e Inglese, il Parma si è fiondato sul calciomercato e ha prelevato Gianluca Caprari dalla Sampdoria. Nell’ultima gara, contro il Cagliari, ha disputato uno spezzone di partita e non è da escludere che il Parma ripartirà proprio dalla sua verve per sostituire Gervinho.