Notizie Torino, la prima conferenza di Longo: ecco come giocherà

Il nuovo tecnico del Torino Moreno Longo si è presentato oggi alla stampa in conferenza: spiegando il suo progetto di rinascita granata.

Ultime Toro, le parole di Longo

Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale: Walter Mazzarri è il passato, si riparte con l’anima granata di chi nel Toro c’è cresciuto ed ha già vinto da allenatore, seppur per il settore giovanile. Oggi Longo ha fatto il suo esordio davanti ai media, annunciando l’obiettivo: “Da sabato prossimo voglio una gara con garra, vogliamo dare inizio ad una grande risalita“.

Come giocherà il Torino di Longo?

In molti adesso se lo chiedono, fantallenatori in primis, che schema avrà il Torino? E quali saranno i titolari? Longo ha dato delle indicazioni a proposito del modulo: “Non mi piace dare delle etichette nel calcio, ma questa squadra è stata costruita per giocare con la difesa 3. Ciò non toglie che in qualche occasione non possiamo schierarci con la difesa a 4.

Belotti e Zaza? Tutti sanno che mi piace giocare con due attaccanti, non è un mistero, quindi ci proveremo. Molto dipenderà anche dalla loro voglia di aiutarsi.

Verdi? Ha dei mezzi importanti, calcia col destro e col sinistro, per me è un top. Partendo defilato e accentrandosi può fare malissimo, ma voglio prima parlare con lui e vederlo settimanalmente, mi è capitato di cambiare idea sui calciatori dopo averli visti da vicino“.ù