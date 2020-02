Notizie Sampdoria, omofobia nel calcio: Ekdal esce allo scoperto

Il centrocampista della Samp Albin Ekdal è intervenuto ad un convegno sullo Sport e l’Omofobia, svelando come nel calcio siano in molti a vergognarsi.

Ultime Samp, le parole di Ekdal sull’omofobia

Forse sono pochi gli ambienti dove c’è ancora un tasso di omofobia così alto se paragonato al calcio. L’argomento è stato spesso oggetti di dibattito, anche perché diventare oggetti di critiche o insulti nel calcio è drammaticamente semplice. Al Parlamento Europeo oggi è stato organizzato un convegno dal titolo “Sport vs Omofobia, una partita da vincere“, durante il quale il centrocampista della Sampdoria è intervenuto a mezzo video: “Credo sia importantissimo sensibilizzare innnazitutto il pubblico sul problema, in un mondo ideale nessuno dovrebbe sentirsi in difficoltà nel dichiarare la propria sessualità, indipendentemente dal proprio lavoro.

“Nel nostro sport ci sono 8 giocatori che si sono dichiarati omosessuali“, prosegue Ekdal, “ma altri vorrebbero farlo e non possono perché temono reazioni negative. L’istruzione è un modo per attuare un cambiamento positivo, molti calciatori sono preoccupati e non fanno coming out perché non vogliono diventare un bersaglio per insulti. Ogni volta che un ragazzo smette perché non è accettato nel suo spogliatoio o da chi lo circonda, il calcio subisce una sconfitta“.

Storia dell’omofobia nel calcio

Il caso più eclatante forse è quello di Le Saux, negli anni ’90, lui che gay non era. Il cognome alla francese, il fatto che leggesse The Guardian, un viaggio in tenda con un compagno di squadra: le dicerie sulla sua presunta omosessualità crearono addirittura un coro (“Le Saux takes it up in the arse“, potete immaginarne il significato). Disse di provare un certo sollievo a fine carriera a non ascoltare più quela canzoncina.

Thomas Hitzlsperger, centrocampista tedesco che ha annunciato pubblicamente di essere omosessuale nel 2014, circa un anno dopo il suo ritiro, ha dichiarato di non aver mai pensato di poterlo fare mentre era in attività.

Douglas Braga invece, era così impaurito dalla conseguenze, che decise di smettere a 21 anni: “Era la scelta fra essere se stessi ed essere calciatori“, svelò in seguito.