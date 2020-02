Notizie Milan, Boban: “I campioni fanno la squadra, Ibra fuoriclasse”

Ultime Milan | Zvonimir Boban, CFO del Milan, ha parlato a margine dell’evento “Amici dei Bambini” sul palco di Palazzo Reale:

“I campioni fanno di tutto per la squadra. Arrivano nei club per questo motivoo. Come Gullit, Baresi, Maldini, ma anche Baggio, Weah e Ibrahimovic.​ Ibrahimovic è un fuoriclasse puro. Zlatan ha una fortissima personalità Ha una professionalità particolare. Nello spogliatoio è entrato con un’umiltà particolare, non era così facile se si considera l’onda d’urto che può avere un calciatore del genere. Lui ha capito l’atmosfera dentro lo spogliatoio. Ha letto con delicatezza del momento. Ibra aveva tutto da rischiare. Quello che fa, è tutto in più. L’impatto di Ibra e del suo ritorno in Italia c’è stato. Lui aveva spinto per esserci anche domenica con il Verona, ma domenica contro il derby dovrà essere in campo”.



Notizie Milan, le parole di Boban

Il dirigente rossonero ha parlato anche del suo futuro e del prossimo allenatore.