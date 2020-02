Notizie Juventus, infortunio Chiellini: il centrale torna in campo

Ultime Juventus, Chiellini torna finalmente ad allenarsi. La Juve ritrova Giorgio Chiellini. Il difensore e capitano bianconero sta provando a mettersi alle spalle la rottura del crociato arrivato dopo la prima giornata di campionato disputata a Parma.

Chiellini è tornato oggi a lavorare agli ordini di Sarri. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero:

“Dopo un giorno di pausa, ieri, la Juve è tornata a lavorare oggi al JTC. Nel mirino la trasferta di sabato a Verona, contro l’Hellas. La squadra, dopo una fase di ripresa atletica, si è concentrata sulla tecnica e sul possesso palla. Giorgio Chiellini è tornato a lavorare, parzialmente, insieme al gruppo”.

Il numero 3 juventino, attraverso il suo profilo ufficiale di twitter, ha condiviso alcune foto dell’allenamento di oggi con i compagni di squadra, commentando:

“In campo con i miei compagni, sensazione bellissima”.

In campo con i miei compagni, sensazione bellissima! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/tF0IyomdOn — Giorgio Chiellini (@chiellini) February 4, 2020

Ultime Juventus: quando sarà in campo Chiellini?

Ovviamente per rivedere in campo il centrale i tifosi dovranno pazientare ancora un po’. Il centrale e capitano bianconero punta a tornare tra i titolari in Champions League (è tornato in lista) per la gara contro il Lione. Prima di allora, Maurizio Sarri, potrebbe concedere al calciatore un periodo di rodaggio e qualche spezzone di gara.