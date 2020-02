Notizie Inter, infortunio Perisic: frattura per il croato, le ultime

Ultime Inter | Infortunio per Ivan Perisic. Brutte notizie per il club tedesco ma soprattutto per i nerazzurri.

In attesa del big-match di domenica all’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Lipsia valido per la vetta della Bundesliga, i bavaresi domani scenderanno in campo contro l’Hoffenheim alle 20:45 per gli ottavi di finale della DFB Pokal.

Non farà parte della partita l’ex Inter Ivan Perisic, il croato non potrà scendere in campo perchè infortunato.

Il calciatore si è infortunato gravemente in allenamento dopo un contrasto con il nuovo arrivo Alvaro Odriozola.

A confermare lo stop è stato lo stesso allenatore del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick in conferenza stampa:

“In un primo momento pensavamo non fosse nulla di grave. Poi abbiamo scoperto che si tratta di una frattura alla caviglia. E’ stato uno shock, ma dobbiamo accettarlo. Non è facile per noi perchè Ivan in questi periodo era in gran forma. Ci vorranno circa quattro settimane per riaverlo con noi”.

Ultime Inter: Perisic, niente Champions League

Per questa ragione il croato non potrà scendere in campo nel doppio match degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea. Perisic, arrivato in Germania in estate. fino a questo momento è sceso in campo 22 volte in stagione, collezionando cinque gol e otto assist. Una pessima notizia per l’Inter che spera nel riscatto del calciatore a fine stagione da parte del club tedesco.