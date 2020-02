Ultime Inter: Handanovic può giocare titolare nel derby, le condizioni

Notizie Inter, infortunio Handanovic: le condizioni del portiere

Ultime Inter: Handanovic | Tegola Inter con l’infortunio inaspettato di Samir Handanovic in una parte di stagione molto importante. Il portiere e capitano nerazzurro rischia un lungo stop. Le condizioni del portiere preoccupano e non poco la dirigenza dell’Inter. Out contro l’Udinese, ma comunque in panchina per scelta di Conte. Il giorno prima del match con l’Udinese, infatti, Antonio Conte aveva a disposizione soltanto Filip Stankovic, il figlio d’arte portiere della Primavera. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il report medico ha confermato l’infrazione al dito della mano sinistra. Situazione da monitorare di giorno in giorno senza sottovalutare.

Ultime Inter: Handanovic ci sarà nel derby con il Milan?

E’ questa la domanda che un po’ tutti i tifosi dell’Inter si fanno. A deciderlo sarà soltanto Handanovic. Padelli con la febbre potrebbe non essere a disposizione e Samir valuterà solo domenica se scender in campo o no. Il problema non è lieve e nemmeno grava, saranno decisivi i prossimi giorni per l’Inter e il portiere. L’Inter tenta di recuperarlo se non per il derby per le gare seguenti, dove ci saranno: Napoli nella semifinale di Coppa Italia, Lazio per la lotta scudetto in Serie A e Ludogorets ai sedicesimi di Europa League. Infine una gara che potrebbe rivelarsi quasi fondamentale, quella con la Juventus del 1 marzo.