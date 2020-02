Notizie Fiorentina, annunciato il ricorso contro le multe

Oggi sono arrivate le sanzioni per i dirigenti viola a seguito ai fatti di Juventus–Fiorentina: come chiarito da Joe Barone però, ci sarà un ricorso.

Ultime viola, pronto il ricorso contro le multe

La situazione è presto riassunta: a seguito del polverone mediatico scatenatosi a partire dalla parole di Commisso contro l’arbitraggio e proseguite con l’attacco della stesso alla replica di Nedved, la procura federale ha comminato una serie di multe dirette al board della Fiorentina. L’entità di queste ammende è molto alta: per Joe Barone si tratta di pagare 10.000 euro, mentre Antognoni dovrà pagarne una da 25.000 e Pradè una di 20.000. In entrambi i casi con diffida.

Il club gigliato però non ci sta ed annuncia battaglia tramite il braccio destro di Commisso: “Vorrei precisare che oggi abbiamo ricevuto il comunicato sulle multe. Prendiamo atto e facciamo subito ricorso, vogliamo capire il perchè di queste multe“. Gli fa eco l’ex numero 10 viola: “Penso di essere conosciuto nel mondo del calcio, non sono stato irriguardoso verso gli arbitri, non siamo come ci hanno dipinto“.

Le accuse rivolte ai dirigenti della Fiorentina

La pronuncia del giudice di primo grado Mastrandrea muove chiaramente da ciò che è stato scritto nel referto dall’arbitro Pasqua. Per quanto riguarda Barone, l’accusa è di aver proferito “frasi gravemente offensive” quando l’arbitro era già nello spogliatoio, un “epiteto estremamente aggressivo” sarebbe stato invece rivolto da Antognoni, infine la colpa di Pradé è aver urlato “un’espressione gravemente irriguardosa“.