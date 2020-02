Roma: Capello nella nuova società di Friedkin

Notizie As Roma: possibile ritorno di Capello ai giallorossi

Notizie As Roma – Capello | Sarà una nuova Roma, che ripartirà sempre dagli stessi colori. L’inserimento di una nuova proprietà porterà un’ulteriore ondata di vento, ma ripercorrendo alcuni tasselli del passato, con le novità pronte a subentrare. L’imprenditore Friedkin sarebbe sempre più vicino all’accordo definitivo per prelevare la Roma, il passaggio di consegne da parte di Pallotta, potrebbe arrivare tra non molto tempo. Sarà una società rinnovata, con la definitiva nuova società che dovrebbe subentrare entro la fine di febbraio. Possibile che, tra il 10 e il 15 del mese, arrivi la definitiva fumata bianca. Mancherebbero solo le firme ad ufficializzare il tutto. Ci sarebbero inoltre importanti notizie legate non solo alla società, ma anche alla futura dirigenza dei giallorossi. All’interno della società di Friedkin, stando a quel che rivelano i colleghi del Leggo, ci sarà all’interno della società il figlio Ryan, ma non solo. Potrebbe esserci il ritorno in giallorosso di Fabio Capello, nella figura dirigienziale.

Ultime Roma, i dettagli della nuova società di Friedkin: c’è anche Capello

Tornerebbe all’interno della società giallorossa l’ultimo allenatore che è riuscito a vincere lo storico scudetto a Roma, Fabio Capello. Sarebbe stata individuata in lui figura giusta per il futuro, da parte della società di Friedkin. Siamo ai dettagli dell’affare, con i 700 milioni per l’acquisto, compresi i 272 di debito e i 130 di aumento di capitale. Dettagli da sistemare, ancora pochi, e poi arriverà a Roma la nuova società.