Milan, Ibrahimovic si allena a parte in vista del derby

Milan, Ibrahimovic in campo per il derby | L’assenza di Zlatan Ibrahimovic non ha giovato il Milan di Stefano Pioli che si è subito fermato in campionato, contro il Verona, dopo lo stop del fuoriclasse svedese. L’obiettivo dello staff medico del Milan è quello di recuperarlo per la sfida di domenica sera contro l’Inter, per il più classico dei derby. Lo stesso Ibrahimovic non vuole mancare alla gara contro la sua ex squadra e sta stringendo i denti per esserci.

Milan, giorno di riposo per tutti: Ibrahimovic va in campo

Nel consueto giorno di riposo dopo la gara settimanale di campionato, Zlatan Ibrahimovic si è presentato al Centro Sportivo di Milanello per continuare il suo percorso riabilitativo in vista del derby di domenica sera tra Milan e Inter. Lo svedese sta facendo di tutto per essere in campo contro la sua ex squadra e aiutare il Milan alla conquista di un posto in Europa. Oggi ha svolto un lavoro personalizzato per continuare a mettere benzina nelle gambe.

I numeri del “nuovo” Ibrahimovic

Il ritorno dello svedese a Milano, sponda rossonera, ha portato molti vantaggi a Pioli e ai suoi calciatori che possono contare su una spiccata personalità fino alla fine della stagione. L’elevato tasso tecnico del numero 21 è ben visibile anche a livello di statistiche: nelle 5 presenze stagionali ha messo a segno due reti e creato diverse palle gol per i compagni.