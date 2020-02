Inter news, Sensi: “Ho sofferto per l’infortunio ma ora mi alleno al massimo”

Notizie Inter | Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

Ultime Inter: le parole di Sensi

Infortunio? ”Ho sofferto molto perché questi infortuni non mi hanno permesso di stare con la squadra e vincere dando una mano ai miei compagni. Sono i rischi del mestiere. Quando ci sono questi problemi cerchi di trovare quel qualcosa da cambiare, spesso si pensa anche alle cause. Ora sono concentrato sul lavoro, trascorro tutto il tempo ad allenarmi per stare bene e giocare”.

Paragone Iniesta?

“Queste frasi mi danno tanta carica e una certa spinta ma Iniesta è un calciatore unico. Prendo ispirazione, ma non penso di essere come lui, anche se essere accostato a lui è per me un onore”.

Stagione?

“Stiamo provando a dare il massimo per rimanere attaccati alla Juve. C’è anche la Lazio che sta facendo bene, lavoriamo per dare meno errori e per fare punti”.

Ibrahimovic?

“Nessuna paura, ma bisogna stare attenti perché Ibra è un campione e il suo arrivo al Milan è servito per alzare la concentrazione di tutti. Siamo in un momento di grande entusiasmo, prepariamo la gara come le altre, poi è ovvio che il derby è sempre una gara particolare. Si vince con il cuoree dibbiamo metterlo in campo”.