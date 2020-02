Inter, Lukaku parla della sua passione per i nerazzurri | Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, si è raccontato ai microfoni di Tiki Taka. Prima del derby di domenica prossima, l’attaccante nerazzurro ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic e della sua voglia di vestire nerazzurro sin da giovanissimo.

Inter, Lukaku si racconta

Intervistato da Pierluigi Pardo e Christian Vieri per Tiki Taka, il numero 9 nerazzurro ha parlato del suo interesse per l’Inter sin da piccolo.

“La prima partita che ho visto del calcio italiano è stata Inter-Lazio e da lì il mio sogno è stato giocare nel campionato italiano. In Serie A mi è sempre piaciuta l’Inter, ho sempre detto che avrei voluto giocarci“.

Sfida a Ibrahimovic nel derby di domenica? “Ho giocato con lui al Manchester United e per me è un grande uomo oltre ad essere un fuoriclasse. Per me è fortissimo e già dai tempi di Manchester mi diede un grande aiuto in campo“.

Gol nel derby? “Emozione incredibile, quasi non ci credevo“.

Lukaku, numeri incredibili

La prima stagione italiana di Romelu Lukaku sta registrando numeri stratosferici. L’attaccante belga è diventato in poche settimane il punto fisso dell’attacco dell’Inter di Antonio Conte grazie al suo lavoro e ai suoi gol. Nelle 29 partite giocate sinore tra campionato e coppe, ha messo a segno 20 reti e fornito 4 assist ai compagni.