Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ultime Milan e Inter, le parole di Galliani

Ultime Milan Galliani Inter | Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza s storico ex Milan (31 anni), ha parlato in tarda serata di ieri alla trasmissione “Tiki Taka”. Ecco le sue parole:

“Inelegante criticare dopo la cessione di un club, io sono un tifoso pazzo e non dare consigli. Maldini e Boban sono due grandi amici, lasciamoli lavorare. Guarderò il derby dal telefonino sul treno, domenica andiamo a giocare a Siena. Monza è casa mia, Berlusconi mi ha preso in prestito più di 30 anno al Milan per poi tornare. Vogliamo vincere la Serie C.

Nulla nella mia vita mia ha emozionato come le due semifinali di Champions contro l’Inter nel 2003: era un derby ma in Champions mi ha dato delle emozioni diverse. Alla parata di Abbiati su Kallon allo scadere ero morto. Ho deciso di fargli un contratto a vita per due parate. Spero che Daniel Maldini possa aver il futuro di suo padre e suo nonno.

Il progetto dell’Inter è destinato a vincere. Finalmente il campionato è di nuovo combattuto, da appassionato di calcio dico viva l’Inter e viva la Lazio. Cristiano Ronaldo è ammirevole per come lavora per essere sempre il migliore. Con la Var le polemiche sono diminuite molto, se ci fosse stato prima il gol di Muntari ce l’avrebbero dato“.

Le parole di Galliani su Gattuso

“Rino è straordinario, una persona fantastica. Ricordo dopo la finale persa di Istanbul, voleva andare. Era un atto d’amore, non sopportava quel peso. Lo chiusi in una stanza e dopo due giorni di pianti e di urla si convinse a restare. Poi quella Champions la rivinse. Da allenatore del Milan ha fatto bene. Era quarto in classifica a pochi minuti dalla fine del campionato”.