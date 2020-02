Mercato Udinese, arriva l’annuncio ufficiale per Prodl

Dopo le visite mediche di questa mattina, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dell’Udinese, che ingaggia il free agent Sebastian Prodl.

Calcio mercato Udinese, Prodl è ufficiale

Rinforzo in difesa per i friulani, che ingaggiano il centrale austriaco, svincolato dal Watford, società controllata dalla stessa famiglia Pozzo, dove ultimamente aveva perso spazio, finendo ai margini del progetto: soltanto 1 presenza in Premier League per lui quest’anno, per giunta per soli 57 minuti. Dopo le visite di questa mattina, ha firmato un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al giugno del 2021.

Chi è Sebastian Prodl?

Classe 1987, l’austriaco arriva per rinforzare il reparto difensivo di Gotti: l’infortunio di Samir in particolare, ha reso obbligatorio questo movimento di mercato tra due società amiche come Watford e Udinese.