Calciomercato Udinese, arriva Prodl dal Watford: visite mediche in giornata

Calciomercato Udinese, Prodl è il nuovo acquisto per la difesa: visite mediche in giornata

Calciomercato Udinese – Prodl | Il calciomercato non si ferma, neanche dopo la chiusura dello stesso, di quattro giorni fa. Il club di Pozzo piazza un colpo importante, prelevando dal Watford – club dello stesso presidente dell'Udinese – Sebastian Prodl. Il difensore austriaco si è praticamente svincolato dalla società inglese per passare in via ufficiale al club friulano e il presidente dei bianconeri riesce a regalare un ottimo difensore centrale al suo tecnico, Luca Gotti. Quest'oggi, come rivelano i colleghi di Sky Sport, sosterrà le visite mediche per unirsi al club friulano, prima di diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell'Udinese.

Ultime Udinese, Prodl dal Watford al club friulano: i dettagli

Sarà il rinforzo di gennaio per l’Udinese, il difensore austriaco ormai ex Watford, Sebastian Prodl. Il poco spazio in Premier League ha convinto il calciatore a cambiare maglia, vestendo l’altra dei Pozzo. Non è una novità, negli ultimi anni sono stati diversi i passaggi da una maglia e un’altra da parte dei tesserati dei due club. In questa stagione non c’è infatti stato il passaggio di Marvin Zeegelar all’Udinese, mentre l’attaccante Ignacio Pussetto si è trasferito nella società di Premier League. Al margine delle visite mediche di Prodl arriveranno la firma e poi l’annuncio ufficiale da parte del club.