Calciomercato SPAL: idea Giuseppe Rossi a parametro zero

Calciomercato SPAL, ecco Giuseppe Rossi: il calciatore potrebbe ripartire dalla Serie A

Calciomercato SPAL – Giuseppe Rossi | Potrebbe essere l’ultima spiaggia e l’ultima occasione per Pepito Rossi. Il talento cristallino non ha vissuto la carriera che si aspettava, nonostante le incredibili qualità tecniche. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport potrebbe ripartire proprio da Ferrara. La SPAL vuole intervenire sul mercato, pescando dagli svincolati i suoi nuovi perni per il reparto offensivo. Oltre all’idea Matri, spunta la scommessa Rossi. Il calciatore ex Fiorentina potrebbe dare un grosso contributo alla corsa salvezza della formazione spallina.

News SPAL, Matri e Giuseppe Rossi potrebbero arrivare dal ‘mercato degli svincolati’

Ha subito l’ennesima brutta sconfitta la SPAL di Leonardo Semplici e la società biancoceleste sarebbe ora disposta a compiere qualche passo verso il mercato. Sì, perché non si è chiuso definitivamente quello per gli svincolati e i due nomi venuti fuori sono quelli dello svincolato Alessandro Matri – appena liberato dal Brescia – e quello di Giuseppe Rossi. Quest’ultimo ha da poco compiuto i suoi 33 anni e potrebbe ripartire dalla Serie A. L’ultima avventura da professionista proprio in Italia e con la maglia del Genoa, ennesima brutta parentesi della sua tormentata carriera. Proverà a ripartire e con lui la SPAL, che vuole risollevarsi dalla difficile situazione di classifica.