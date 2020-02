Calciomercato Parma: via i cinesi dalla società e Gervinho dalla rosa

Calciomercato Parma: via i cinesi dalla società

Calciomercato Parma cinesi e Gervinho | Fuori sia i cinesi che Gervinho. Nuovo assetto proprietario, intanto l’attaccante ivoriano ad un passo dagli arabi dell’Al Sadd è fuori rosa. Il calciatore non è riuscito a trasferirsi per questione di minuti in Qatar. Ieri la definitiva uscita di Link International, la holding di Hong Kong guidata da Yang Lizhang dal Parma. L’accordo era stato raggiunto a dicembre, dove nella distribuzione delle quote del Parma il 60% delle azioni andavano ai soci parmigiani e il 30% ai cinesi, più il 10% a una società di azionariato popolare. Yang Lizhang, però, come riporta La Gazzetta dello Sport, per l’ennesima volta si è volatilizzato, adducendo l’impossibilità di completare l’operazione finanziaria dell’aumento di capitale a causa del problema del coronavirus.

Calciomercato Parma: da risolvere anche la question Gervinho

Questo il comunicato della società:

«Nuovo Inizio comunica che in seguito all’esecuzione degli accordi parasociali sottoscritti lo scorso dicembre, il capitale sociale di Parma Calcio 1913 risulta di proprietà di Nuovo Inizio per il 99% e di PPC per l’1%. Esce quindi dalla compagine sociale Link International. Non ha sottoscritto e versato nei tempi tassativi previsti dalle delibere assembleari e dalla legge il recente aumento di capitale. E’ stato pertanto versato per l’intero da Nuovo Inizio, la società che riunisce i sette imprenditori parmigiani (Barilla, Dallara, Del Rio, Ferrari, Gandolfi, Malmesi e Pizzarotti)».

Nulla cambia, ora però il ds Faggiano e il presidente Pietro Pizzarotti. dovranno risolvere la questione Gervinho. Quello dell’attaccante resta di diventare un caso che si porterà fino a fine stagione. Attualmente è stato messo fuori rosa dopo il passaggio saltato per questione di minuti all’Al Sadd.