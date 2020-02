Calciomercato Napoli: colpo Kumbulla, il calciatore ha parlato con Giuntoli

Mercato Napoli: Kumbulla per la prossima stagione

Calciomercato Napoli Kumbulla – E’ sfida con l’Inter per Marash Kumbulla. Il Napoli aveva già raggiunto a gennaio con l’Hellas Verona, come capitato per Amrabat (poi saltato per aver scelto la Fiorentina). Anche in questo caso, il calciatore non è ancora passato al Napoli perché ha preferito rimandare l’offerta ricevuta dagli azzurri. Tanti i club sul giovanissimo difensore che si sta mettendo in mostra in Serie A, tra cui anche l’Inter. Marotta vorrebbe portarlo a Milano e soltanto il calciatore deciderà nei prossimi mesi, valutando progetto tecnico e ingaggio. Intanto, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la SSC Napoli avrebbe praticamente bloccato Kumbulla per la prossima stagione. Il calciatore pare abbia dato segnali positivi nelle ultime ore.

Calcio mercato Napoli, Kumbulla parla con Giuntoli

Affari che proseguono tra il Napoli e l’Hellas Verona. La società azzurra ha già l’accordo con il club veronese, ma ora sembra esserci anche l’ok del calciatore. Ingaggio notevole pronto per il giovanissimo difensore, che ritroverebbe il suo attuale di squadra Rrahmani che ha già firmato per il Napoli. Giuntoli ha avuto modo di parlare con Kumbulla e con i suoi agenti durante la fine del mercato invernale. Il ds è stato con il telefono incollato per parlare con il calciatore o ora le sensazioni sono positive. Restano comunque cinque mesi davanti e tutto potrebbe cambiare. La volontà del difensore di firmare per il Napoli però c’è.