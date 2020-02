Calciomercato Milan: Pioli ha la fiducia di Elliott, a fine stagione la decisione

Ultime mercato Milan – Stefano Pioli prepara il derby. Una settimana importantissima per tutto l’ambiente rossonero, dai tifosi alla società. Un derby che il Milan non vince dal 2016 (3-0). Anche questa stagione arriva una vittoria nerazzurra, come quella di 0-2 dell’andata. Il Milan proverà il colpo in un San Siro quasi tutto nerazzurro. Intanto, dopo una piccola serie di vittoria il pareggio con l’Hellas Verona e le voci di mercato su un nuovo allenatore che girano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’accostamento all’ambiente rossonero di Ralf Rangnick come nuovo allenatore e ds del Milan non trovano riscontri, anzi. Fonti vicine alle proprietà hanno ribadito il grande apprezzamento per il lavoro che l’allenatore sta facendo e che a fine stagione, come giusto che sia, sarà valutato e fatto il punto della situazione. La Champions resta distante sette punti. Il quarto posto vale la conferma di Pioli, altrimenti ci saranno delle valutazioni, nonostante sia legato al Milan da un contratto biennale.

Mercato Milan: fiducia Pioli, no a Rangnick

A lanciare la notizia di ieri è stato il noto quotidiano Bild, portale tedesco sempre vicino a tutte le vicende del proprio paese. Pare che il Milan abbia mostrato interesse per Ralf Rangnick, direttore tecnico di tutte le squadre controllate dal gruppo Red Bull. Dopo Stoccarda, Hoffenheim e Schalke 04 (con cui ha vinto una Coppa Tedesca e raggiunto una semifinale Champions), due stagioni al Lipsia. Rangnick dopo ottimi risultati ha dovuto dimettersi a causa di una sindrome da esaurimento. La Bild continua a confermare che la trattativa pare sia ben avviato con il Milan. Anche l’a.d. Gazidis sotto valutazione, per lui parleranno i risultati sportivi e commerciali.